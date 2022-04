Arthur revela com quais participantes do programa terá amizade - Reprodução/Gshow

Arthur revela com quais participantes do programa terá amizade Reprodução/Gshow

Publicado 18/04/2022 16:37

Rio - Durante conversa com Eliezer na tarde desta segunda-feira (18), Arthur Aguiar listou os participantes do 'BBB 22' com quem gostaria de ter amizade após o término do programa. "Pouquíssimas pessoas", disse o ator, que citou todas as pessoas.

fotogaleria "Naiara, se ela quiser, até porque a gente tem muitas pessoas em comum. O Tiago, óbvio, se ele quiser também. Aí depois, o Vyni, eu não sei... depois, Eslô, Lina - também não sei se ela vai querer - você (Eliezer) e os meninos (Disney). Pelo menos o Pedro, P.A e o D.G. Umas 8 pessoas de 21...pouco", contou.

Eliezer também comentou as pessoas com quem pensa em manter amizade. "Eu acho que vai ser Eslô, Vyni, Lalá (Laís), você, Rodrigo, Jade, Lina com certeza, Natália e acho que Jessi, pelos últimos dias. E eu acho que o Tiago também..." falou. "Nossa, eu estou morrendo de saudade dele!", afirmou Arthur. "É impossível não gostar dele", disse Eliezer.