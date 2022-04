Laís e Gustavo dizem estar com saudade - Reprodução/Globoplay

Publicado 19/04/2022 12:00

Esse casal é pra valer? O romance roubou a cena dentro da casa do BBB 22 na noite da última segunda-feira (18). Durante o Jogo da Discórdia desta semana, os seis participantes que estão na reta final do programa foram questionados se sentem saudade das pessoas que já foram eliminadas do reality.

O brother Gustavo (31) comentou que sente falta de Laís (30), sister com quem teve um romance inesperado. A médica, que foi a 9ª eliminada da competição e deixou o BBB 22 com alto índice de rejeição, respondeu com carinho nas redes sociais. "Own, também estou com saudade! A gente aguenta oito dias!", escreveu nos stories. O brother Gustavo (31) comentou que sente falta de Laís (30), sister com quem teve um romance inesperado. A médica, que foi a 9ª eliminada da competição e deixou o BBB 22 com alto índice de rejeição, respondeu com carinho nas redes sociais. "Own, também estou com saudade! A gente aguenta oito dias!", escreveu nos stories.

A ex-participante do grupo Lollipop não para de fazer campanhas para a permanência de Gustavo na casa. O brother está entre os emparedados da semana e corre risco de sair na reta final do programa, faltando apenas alguns dias para o anúncio do vencedor, que acontece na semana que vem.