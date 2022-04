Boninho vai trolar brothers do BBB 22 - reprodução do instagram

Publicado 19/04/2022 07:40

Rio - O Jogo da Discórdia do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, na noite desta segunda-feira, deixou os brothers com uma pulguinha atrás da orelha. Na segunda parte da dinâmica, eles revelaram quem tirariam da berlinda. Foi o bastante os confinados especularem que o jogo pode influenciar no paredão, disputado entre Eliezer, Gustavo e Paulo André, nesta terça-feira. Ao ver o bate-papo, Boninho teve uma ideia: trollar os brothers e pedir que todos fizessem as malas nesta manhã. O anúncio foi feito através do Instagram.

"Juro que eu tento ficar quieto, mas eles dão as dicas pra gente botar poupa no jogo!!! BBB, todo mundo de mala pronta! #jogodadiscordia", escreveu Boninho na legenda. No vídeo da publicação, o diretor do reality deu mais detalhes. "Nunca está bom quando um pode piorar. A gente ouviu uma conversa do Arthur, então, amanhã de manhã a gente vai falar: 'todo mundo de mala pronta'. Por quê? Só pra gente se divertir", afirmou.



