Natália Deodato, do 'BBB 22', se declara para Jessi, Lina e Naiara, as comadresReprodução/Instagram

Publicado 19/04/2022 17:09

Rio - Eliminada recentemente do "BBB 22", Natália Deodato demonstrou que tem interesse em continuar a amizade que formou com Jessilane, Linn da Quebrada e Naiara Azevedo. Nesta terça-feira (19), a ex-sister publicou uma carta aberta em seu Instagram direcionada às amigas, com quem formou o grupo conhecido como "comadres".

"Carta aberta para minhas Comadres. Desde o início houve uma identificação. Por qual motivo? Talvez o café. Nós somos quatro mulheres com suas individualidades e recortes, porém, em algum ponto, a gente se encontrou. Pode até ter sido o café, inicialmente, mas depois... Ah, depois. Depois, eu consegui enxergar vocês", começou a designer de unhas.

Em seguida, Natália falou sobre o início do relacionamento com as ex-colegas de confinamento durante o reality show: "Depois, eu consegui ver o coração de cada uma. Depois do café, eu consegui ver a sinceridade através dos sorrisos, das conversas... Aquela sinceridade do querer estar e compartilhar, mesmo que às vezes no meio dos nossos furacões", declarou ela, sobre a amizade marcada por diversos conflitos entre o quarteto.

"Ter tido a oportunidade de encontrar vocês foi de um privilégio absurdo. Após encontrar, pude conhecer e fazer parte da vida de vocês por várias semanas. Aprendi muito com vocês e com nossa construção de amizade. A partir daqui, o jogo acabou e a vida segue, e eu quero seguir com vocês. Espero que aqui fora eu possa amadurecer e também amadurecer nossa amizade para cultivar dentro do coração de cada uma, o amor que eu sinto", continuou Natália.

A ex-participante do "BBB 22" encerrou a postagem com um recado carinhoso para as ex-sisters: "Eu quero que a gente se potencialize e prove que amizades improváveis também podem dar certo. As Comadres são potência! Olha pra gente... Lina, Jessi, Nai. Olha pra esse quarteto e me responde: o café tá pronto, mulher?", brincou.

