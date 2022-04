Paulo André se diverte com pegadinha da produção do ’BBB 22’ - Reprodução

Publicado 19/04/2022 15:54

Rio - O diretor Boninho resolveu fazer uma brincadeira com os brothers do "BBB 22" na tarde desta terça-feira. A produção pediu para Eliezer, Douglas, Scooby, Paulo André e Gustavo arrumarem as malas nesta tarde acreditando que eles ficariam preocupados. No entanto, ninguém ligou muito para o pedido.

Após o recado, eles especularam sobre uma final antecipada e também sobre um possível retorno de Jessilane, a última eliminada do reality show. Os brothers também chegaram a pensar que o pedido não passava de uma pegadinha.

Nas redes sociais, os telespectadores lamentaram que mais uma brincadeira de Boninho tenha dado errado. A primeira trollagem a flopar foi quando a ex-BBB Ana Clara entrou na casa vestida de Dummy. A intenção era fazer os brothers pensarem que se tratava de Jade Picon, mas todos sacaram que não era a influenciadora que estava usando a fantasia.