Bárbara Heck, do 'BBB 22', diz que 'nunca odiou' Arthur Aguiar - Reprodução/Globo

Bárbara Heck, do 'BBB 22', diz que 'nunca odiou' Arthur AguiarReprodução/Globo

Publicado 19/04/2022 20:21

Rio - Após protagonizar uma série de conflitos com Arthur Aguiar durante o "BBB 22", Bárbara Heck surpreendeu os fãs ao revelar sua opinião sobre o ator. Nesta terça-feira (19), a modelo usou suas redes sociais para afirmar que "não odeia" o artista, apesar de discordar de suas atitudes durante o reality show.

fotogaleria

“Lendo aqui o burburinho de vocês e deixando claro mais uma vez: não odeio e nunca odiei o Arthur. Vocês criaram isso desde que eu estava lá dentro”, começou a ex-sister em postagem no Twitter. “Só reprovo algumas atitudes e comportamentos dele. Nunca falei nenhuma palavra de ódio ou desejei o mal. Saibam separar as coisas”, afirmou Bárbara.

Em seguida, a ex-BBB revelou que sua postura não é exclusiva no relacionamento com o cantor: “Aliás, eu não odeio ninguém. Absolutamente ninguém. Isso só faria mal a mim mesma”, refletiu. A loira foi a quarta eliminada do programa, em uma disputa no paredão contra Natália Deodato e Arthur Aguiar.

Lendo aqui o burburinho de vcs e deixando claro mais uma vez: não odeio e nunca odiei o Arthur. Vcs criam isso desde que eu estava lá dentro. Só reprovo algumas atitudes e comportamentos dele. Nunca falei nenhuma palavra de ódio ou desejei o mal.



Saibam separar as coisas — Bárbara Heck (@bbaheck) April 19, 2022