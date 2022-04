Rodrigo Mussi segue se recuperando: ’mais calmo e menos confuso’ - Reprodução/Instagram

Publicado 19/04/2022 19:03

Rio - O ex-BBB Rodrigo Mussi segue se recuperando do acidente de carro que sofreu na UTI do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Diogo Mussi, irmão do gerente comercial, usou os Stories, do Instagram, nesta terça-feira, para atualizar o estado de saúde de Rodrigo. As notícias são boas! Segundo Diogo, o ex-BBB está "mais calmo e um pouco menos confuso".

"Hoje, o Rod está bem mais calmo e um pouco menos confuso. Estamos na expectativa de, em breve, ter alta da UTI. A energia positiva e as orações pelo Rod têm feito toda a diferença. Somos muito gratos a todos vocês", disse Diogo.

Rodrigo se recupera de um acidente de carro que sofreu no dia 31 de março. O ex-BBB teve fraturas e sofreu um traumatismo craniano, sendo submetido a uma cirurgia de emergência com a inserção de um cateter para drenar o sangue na cabeça. Ele foi extubado na última quarta-feira e Diogo confirmou que o irmão estava sem tubos no domingo.

"Finalmente, o Rod está sem o tubo e falando, com certa dificuldade. Já consegue ficar em pé, dar alguns passos com a ajuda dos enfermeiros. Em breve, terá alta da UTI. O Rodrigo renasceu! Feliz Páscoa para todos vocês", disse Diogo na ocasião.