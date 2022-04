Gustavo dá fora em Anitta por Laís: ’Chegou tarde’ - Reprodução

Publicado 20/04/2022 07:50 | Atualizado 20/04/2022 07:51

Rio - Depois de deixar a casa do "BBB 22" , Gustavo conversou com Rafa Kalimann no Bate-Papo BBB. O ex-brother ficou sabendo do interesse de Anitta por ele. Rafa mostrou tuítes em que a cantora defendia sua permanência na casa. "A Anitta super levantou torcida, ela falou de você, ela mostrou a mãe dela falando de você", disse Rafa.