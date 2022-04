Douglas Silva, Eliezer e Pedro Scooby estão no paredão - Reprodução

Publicado 20/04/2022 07:35

Rio - Logo após a eliminação de Gustavo , os brothers participaram de uma nova prova do líder e da formação de mais um paredão. Paulo André levou a melhor em uma disputa de habilidade e conquistou a liderança.

Ele indicou Eliezer direto para a berlinda. Douglas foi o último a completar a prova e, com isso, foi direto para o paredão. Pedro Scooby foi o mais votado pela casa, recebendo votos de Arthur Aguiar, Douglas e Eliezer.

O voto de Douglas em seu amigo Pedro Scooby surpreendeu. O ator justificou dizendo que acredita que a configuração com Eliezer e Scooby seja mais favorável para ele permanecer na casa do que ir ao paredão com Eliezer e Arthur Aguiar.