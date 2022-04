Luana Piovani pede a permanência de Scooby no ’BBB 22’ - Reprodução/Instagram

Luana Piovani pede a permanência de Scooby no ’BBB 22’Reprodução/Instagram

Publicado 20/04/2022 14:31

Rio - Luana Piovani usou o Instagram Stories nesta quarta-feira (20) para pedir que seu ex-marido, Pedro Scooby permaneça no "BBB 22". O surfista enfrenta Douglas Silva e Eliezer no penúltimo paredão antes da final do reality show.