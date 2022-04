Natália Deodato surpreende ao aparecer de cabelo liso - Reprodução / Instagram

Publicado 20/04/2022 14:03 | Atualizado 20/04/2022 14:08

Rio - A ex-participante do "BBB 22", Natália Deodato, usou o Instagram na noite desta terça-feira (19) para compartilhar uma mudança que fez nas madeixas. A modelo, que possui o cabelo crespo, revelou que alisou os fios para realizar uma hidratação.

"Lá fui eu dar um banho de brilho no meu cabelo. Estava com cor de burro fugido. Já aproveitei e tirei as pontas. Adivinhem quem fez? A minha mãe. A gente correu no salão aqui do hotel, pedimos o secador e as coisas. Invadimos o salão. As coisas mudam, mas a gente não muda. Amo que minha mãe mexa em meus cabelos", disse Natália nos stories.

A ex-BBB tranquilizou os fãs que estavam com medo da mudança capilar ser definitiva, explicando que o cabelo ficará temporariamente liso: "Amanhã já molho. Hidratou muito bem, olha esse brilho! Estou chocada", concluiu.