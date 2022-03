Maíra Cardi é entrevistada por Matheus Mazzafera - reprodução de vídeo

Publicado 21/03/2022 15:33

Rio - Maíra Cardi abriu o jogo sobre sua intimidade com Arthur Aguiar durante uma entrevista ao canal de Matheus Mazzafera, no Youtube. A coach de emagrecimento contou que já chegou a transar com o marido, Arthur Aguiar, onze vezes em um dia, no início do relacionamento.

“No começo a gente fica empolgada, né? Sei lá, onze vezes", declarou Maíra. "Onze?, gritou Mazzafera. "É muito, gente? Falei super tranquila. No começo era um negócio de louco, de ficar assada. Era um negócio muito over“, comentou ela, aos risos.

Maíra ainda contou o que faz para apimentar a relação. “Eu gosto muito de viajar, porque eu acho que quando você muda o local, você traz um outro ar de curiosidade, uma sensação de uma nova vida. E geralmente, viajar de alugar casa, não de hotel. Eu gosto dessa privacidade, uma casa na montanha, então, acho que dá pra dar uma apimentada”.

Questionada sobre o o local mais diferentão que fez amor com Arthur, Maíra confessou: "O Arthur é muito certinho. Não é muito dessas coisas diferentonas não", disse a coach, que negou já ter ido ao motel com o marido. "Eu não sou de viver aventuras sexuais. Na piscina já (transei), mas não é confortável. Na água não é confortável. Já me esforcei de fazer em alguns lugares e no final, falei: 'Vamos deitar?'. Porque acho que nada é melhor que a cama. É mais confortável".

Veja o vídeo: