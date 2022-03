Gretchen é a rainha do memes - Reprodução

Publicado 21/03/2022 15:17

Gretchen fez muito sucesso nos anos 80, quando começou a carreira como cantora. Na época, ela estava sempre presente nos principais programas de televisão e ficou conhecida como "a rainha do rebolado". Não à toa, as gerações mais antigas têm a artista guardada na memória. Mas, com o passar dos anos, ela conquistou também as gerações mais novas, se tornando a "rainha dos memes".

Fotos e vídeos da cantora passaram a ser usados nas redes sociais para a criação dos memes. Em entrevista ao podcast "Podpah" no último sábado (19), Gretchen disse que não gostava disso no início. "Eu ficava muito brava, falava que ia processar aquele povo que ficava usando a minha imagem e escrevendo coisas que eu nunca falei. Só que o meu filho Gabriel, que era o mais novo, o mais antenado, explicava que era uma brincadeira, tentava me mostrar que era legal", contou.

Gretchen então acabou se convencendo de que não havia problema com os memes. "Depois eu passei a curtir e hoje tem vezes que eu e o Tammy só conversamos com batalha de figurinhas. É muito legal. Tem horas que ele fala 'chega, não quero mais. Você é imbatível'. Hoje em dia eu me divirto muito", revelou.