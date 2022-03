Joaquim Lopes e Marcella Fogaça comemoram 1º aniversário das filhas gêmeas, Pietra e Sophia - Reprodução/Instagram

21/03/2022

Rio - Joaquim Lopes encantou os seguidores, nesta segunda-feira (21), ao celebrar o aniversário de 1 ano de suas filhas com Marcella Fogaça, as gêmeas Sophia e Pietra. Em seu Instagram, o ator compartilhou as fotos do batizado das pequenas, realizado no último domingo, em paróquia no Leblon, Zona Sul do Rio.

"1 ano, minhas filhas… Meu Deus, voou! 1 ano que o papai virou outra pessoa. A minha [melhor] versão sem dúvida alguma. Vocês quando lerem isso, quero que vocês saibam que não existe nada nesse mundo mais importante que vocês e que a mãe de vocês", começou o artista na legenda da postagem.

Em seguida, Joaquim cita alguns detalhes da cerimônia realizada no dia em que a família comemorou o primeiro aniversário das gêmeas. "Quero que saibam que ontem foi um dia perfeito. Vocês foram batizadas e conseguiram reunir praticamente a família inteira. Vocês foram batizadas na Paróquia Santos Anjos, e na entrada tem um anjo da guarda enorme e lindo que vai proteger vocês quando o meu braço não der conta de alcançar", declarou.

"Que Deus continue abençoando e protegendo vocês por toda as suas vidas. Eu tô sempre aqui! Pra sempre. Amo vocês… Marcella, você me deu a razão de existir", completou o ator.

A mãe de Pietra e Sophia também usou suas redes sociais para celebrar a data especial, no último domingo, com uma postagem curta: "Tenho tanta coisa pra dizer, mas deixo pra amanhã, porque o dia foi perfeito e ainda não terminou, tô com Sophia no meu colo, lutando com o soninho. Um ano dos seres mais abençoados, que me escolheram como sua mãe. Amanhã textão e muitas fotos, hoje apenas gratidão infinita a Deus. Viva Sophia e Pietra! Viva vocês", escreveu a cantora.

