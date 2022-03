Solange Gomes desaprova samba no pé de Gabi Martins - Reprodução Internet

Publicado 21/03/2022 14:31 | Atualizado 21/03/2022 15:17

Rio - Solange Gomes é um nome conhecido no Carnaval carioca; a ex-Fazenda foi rainha de bateria da Unidos do Porto da Pedra por dez anos. Afastada do folia desde 2017, a carioca usou o Instagram na noite desse domingo (20) para criticar a desenvoltura de Gabi Martins na Sapucaí, que é musa da Unidos de Vila Isabel.

"Gente, a Gabi Martins... É para sambar em frente ao tripé, que significa carro alegórico. Ela estava do lado ou atrás. Alguém avisa, pelo amor de Deus. Gente, faz um cursinho antes de pisar na Sapucaí, assiste alguns ensaios, carnaval é coisa séria", Disse Solange.

Além da modelo, os internautas também desaprovaram o samba no pé da ex-BBB. "Samba no pé que é bom, nada, né", escreveu um seguidor. "Enquanto isso, as comunidades estão cheias de mulheres com samba no pé", disse outro.