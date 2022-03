Maitê Proença e Adriana Calcanhoto - Reprodução Internet

Publicado 21/03/2022 10:17

Rio - Maitê Proença, de 64 anos, abriu o verbo sobre sua vida sexual com a cantora Adriana Calcanhoto em entrevista à revista "Veja". A atriz afirmou que atualmente está muito mais "bem resolvida". "Agora é bem mais legal, sim. Antigamente, eu estava lá investigando, experimentando um pouco aqui e ali. Precisei fazer muitas experiências para chegar a um lugar mais livre e relaxado", disse Maitê.

"Depois de uma determinada fase da vida, você tem de ficar com pessoas com quem consiga conversar, para não ter de traduzir para o outro tudo o que percebe do mundo", completou. A atriz também falou sobre as críticas que recebeu ao assumir o namoro, no ano passado.

"Acho que neste momento as pessoas estão mais comedidas com relação ao preconceito, elas têm medo das consequências. Ainda assim, recebi mensagens nas redes do tipo 'você me decepcionou ou isso é pecado. Ora, com homem não é pecado, mulher é?'", disparou.

A atriz disse que gosta de preservar a intimidade, mas que também não esconde o que faz. "Acho bonito ser discreta neste mundo em que a vulgaridade corre solta em todos os meios. Eu me reservo ao direito de manter essas coisas na intimidade, de não ficar dando satisfação à sociedade, mas, ao mesmo tempo, também não escondo o que estou fazendo".