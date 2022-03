Alain Delon pediu ajuda ao filho para eutanásia - AFP

Alain Delon pediu ajuda ao filho para eutanásiaAFP

Publicado 19/03/2022 13:34 | Atualizado 19/03/2022 13:38

Rio - Anthony Delon, filho do ator francês Alain Delon, contou em entrevista ao site RTF que vai ajudar o pai no processo de eutanásia, quando for necessário. Atualmente, Alain Delon tem 86 anos. Anthony afirmou que este foi um pedido do pai.

Recentemente, Anthony se sensibilizou com os cuidados que teve com a mãe, Nathalie Delon, que morreu vítima de câncer em janeiro do ano passado. Com câncer no pâncreas, ela escolhei a eutanásia, mas acabou morrendo de causas naturais.

"É verdade que teria sido difícil para nós segurarmos a mão dela e ver a vida deixá-la assim. Então, não estou dizendo que a última noite com ela foi fácil, mas as últimas horas foram porque ela saiu em paz", disse Anthony na entrevista.

Alain Delon também já havia falado sobre o assunto no ano passado, em entrevista à emissora TV5 Monde. "Primeiro porque moro na Suíça, onde a eutanásia é possível, e também porque acho a coisa mais lógica e natural. A partir de certa idade, de um determinado momento, temos o direito de dar o fora com calma, sem passar por hospitais, injeções ou coisas assim", afirmou na ocasião.

Alain Delon sofreu um AVC em 2019 e chegou a ficar internado por três semanas.