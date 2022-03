Isis Valverde - Reprodução/Instagram

Isis ValverdeReprodução/Instagram

Publicado 18/03/2022 19:05

Rio - Isis Valverde usou as redes sociais nesta sexta-feira (18) para mandar um recado carinho aos seguidores pelo Dia do Fã, comemorado na última quinta-feira. A atriz apareceu de biquíni e vestido transparente para homenagear aqueles que admiram seu trabalho.

fotogaleria "Não passei aqui pra falar com vocês, mas vocês sabem o carinho enorme que tenho por vocês. Acho que o Dia do Fã é um dia muito especial pra celebrar pessoas que acompanham nossa história, que estão ali sempre, mesmo quando a gente cai, quando a gente levanta. O amor de vocês acompanha a gente sempre", iniciou.

"Aos meus fãs que estão comigo até hoje, me acompanham todos os dias, fica aqui meu beijo enorme e gratidão por ter vocês ao meu lado, me dando essa enxurrada de amor todos os dias. Meu trabalho é pra vocês, pra entreter vocês, levando alegria, ensinamento, reflexão e eu sou uma pessoa muito abençoada. Sou muito feliz por ter vocês ao meu lado sempre e sempre. Um beijo bem quentinho no coração de vocês", disse.