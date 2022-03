Após ter cobertura invadida e roubada, Dandara Mariana posa para fotos em praia da Zona Oeste do Rio

Rio - Dandara Mariana posou para um ensaio fotográfico nas areias da praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta sexta-feira. Com um conjuntinho de calça e kimono, a atriz enfrentou as altas temperaturas, arrasou no carão e esbanjou simpatia no local. Para se refrescar, ela bebeu água.

Vale lembrar que a atriz e sua família passaram por um grande susto nesta quinta-feira. A cobertura que eles moram foi invadida e roubada por bandidos armados. Entre os pertences levados pelos criminosos estavam: joias, câmeras, celulares, laptop, tênis, relógios, caixinhas de som e óculos. O caso foi registrado na 42ª Delegacia de Polícia (Recreio dos Bandeirantes). "Está tudo bem. Não fizeram nada fisicamente com a gente, só emocionalmente. Estou triste. Bate uma angústia, um medo. É horrível, não desejo isso para ninguém", disse Dandara através do Instagram.





