Babi Cruz e Arlindo Cruz - reprodução de vídeo

Babi Cruz e Arlindo Cruzreprodução de vídeo

Publicado 18/03/2022 15:58

Rio - Babi Cruz, esposa de Arlindo Cruz, usou o Instagram, nesta quinta-feira, para falar sobre o estado de saúde do sambista cinco anos depois dele ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC), enquanto tomava banho. Através de vídeo emocionante, ela disse que o marido já passou por 14 cirurgias e chegou a ser desenganado pelos médicos.

fotogaleria



"Há exatos cinco que Arlindo estava no chuveiro quando sofreu o Acidente Vascular Cerebral (AVC). Para mim, é um renascimento... Quando você pisca os olhos e vê que a sua vida é outra. O sentimento de medo de perder a pessoa que você ama... Para mim é uma vitória, sim", começou ela, que relembrou o que o cantor passou nesse tempo. "14 cirurgias, sendo cinco cirurgias na cabeça, embolia pulmonar, todos os tipos de contratempos, desenganado pelos médicos...". "Há exatos cinco que Arlindo estava no chuveiro quando sofreu o Acidente Vascular Cerebral (AVC). Para mim, é um renascimento... Quando você pisca os olhos e vê que a sua vida é outra. O sentimento de medo de perder a pessoa que você ama... Para mim é uma vitória, sim", começou ela, que relembrou o que o cantor passou nesse tempo. "14 cirurgias, sendo cinco cirurgias na cabeça, embolia pulmonar, todos os tipos de contratempos, desenganado pelos médicos...".

Na publicação, Babi ainda deu detalhes do estado de saúde do cantor e compositor. "Hoje o Arlindo desfruta de uma recuperação que já regredimos no meio do caminho, ele já teve momento melhores, mas que por intercorrência das doenças aconteceram alguns entraves que atrasam o processo. Mas estamos sempre dispostos a recomeçar e dar para esse ser humano maravilhoso, meu marido, pai dos meus filhos, avô dos meus netos, meu companheiro, amigo, homem, amor... Estamos dispostos a dar para eles momentos de puro êxtase de amor".



Emocionada, ela contou que Arlindo tem lutado pela vida. "Não é fácil. Você vai num buraco tão fundo, que é depois do fundo do poço, e volta. Essa história cabe num livro, num filme. Os detalhes ricos, vitoriosos. Há quem ache que não é vitória. Mas cada mexidinha de dedo para gente é uma grande vitória. Ele é um milagre. Ele deitado nessa cama, com a consciência balançada, ele ensina uma outra realidade da vida. A força e vontade que ele tem de viver... Ele quer viver".