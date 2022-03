Eliana - reprodução de vídeo

Publicado 18/03/2022 12:53

Rio - Eliana desabafou sobre a falta de privacidade durante uma entrevista ao podcast 'Pod Delas', na noite desta quinta-feira. Com 30 anos de carreira, a apresentadora disse que já passou com algumas situações inusitadas e constrangedoras em relação a pedido de fotos de fãs e até mesmo imagens feitas sem sua autorização.

"Hoje em dia, com celular, tudo virou câmera. Antigamente a gente tinha os paparazzis profissionais. Hoje qualquer pessoa pode fazer um registro seu. Numa sala de espera, para entrar no médico, às vezes eu vejo um flash. Estou lá para entrar no médico, discreta e está lá a pessoa me fotografando.", começou ela.

Em seguida, a loira disse que mostra para a pessoa que está percebendo a situação. "Normalmente, eu tiro uma graça. A pessoa não espera que o flash esteja ligado, né? Ela acha que vai roubar... Aí eu: (faz um gesto de aceno). Uma coisa que eu gosto mais é quando as pessoas me abordam. Acho mais delicado a pessoa ser transparente (...) Mais do que eu ser surpreendida por um flash numa ocasião totalmente fora de contexto, né?", opinou.

Eliana ainda citou um episódio em que foi abordada por um fã na porta do banheiro. "Aconteceu uma vez, eu saindo do avião correndo para ir ao banheiro, aí eu vejo um pézinho, assim (embaixo da porta). Pensei: "Meu Deus, a pessoa está esperando para ir ao banheiro, né?" E aí, quando eu abro: "Vamos fazer uma foto?" Foi um dos momentos mais constrangedores", admitiu.