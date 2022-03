Luciano Estevan - Reprodução

Publicado 17/03/2022 21:54

"Quero ser famoso". A frase repetida inúmeras vezes pelo ex-BBB Luciano durante a semana em que esteve dentro da casa mais vigiada do Brasil chamou a atenção e repercutiu dentro e fora da casa. A forma de expressar o desejo, inclusive, foi um dos motivos que fez o rapaz ser o primeiro eliminado da edição de 2022.

De volta às telas da Globo para participar da dinâmica dos eliminados na noite desta quinta-feira (17), Luciano disse ao GShow que está muito feliz com o que tem acontecido em sua vida após a participação no reality. "Eu me realizei. Acho que o que sempre faltou para mim era a visibilidade, era mais pessoas verem o que eu já fazia na internet, e o BBB deu essa alavancada. Então, continuo atuando, produzindo meus conteúdos, só que hoje com muito mais visualizações do que um dia imaginei", disse.

Atualmente, o artista está com 1 milhão de seguidores no Instagram e acumula milhares de curtidas nas publicações. Ao ser questionado se já alcançou o nível de fama que desejava, Luciano respondeu: "Já atingi o nível Beyoncé, graças a Deus, graças ao Big Brother e às pessoas que me acompanham. Só que hoje eu estou um pouquinho mais além: quero ser famoso tipo nível Anitta. Eu já coloquei essa meta".