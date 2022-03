Pedro Cuevello e Nathália Dill - Anderson Borde / Ag. News

Publicado 18/03/2022

Rio - Nathalia Dill e o marido, Pedro Curvello, saíram em sua primeira viagem sem Eva, a primeira filha do casal, de 1 ano. Nesta sexta-feira (18), a atriz usou seus Stories do Instagram para compartilhar uma foto em que os dois posam sorridentes no carro, a caminho da pousada onde vão curtir o fim de semana, na Região Serrana do Rio.

"Primeira viagem sem a Eva! Duas noites fora de casa. Parece uma loucura, parece até alguma coisa proibida (risos). Mas a verdade é que é quase um 'pós-puerpério moon'", brincou a artista, em referência ao termo "honeymoon", que se traduz como "lua de mel".

Recentemente, Nathalia abriu o jogo sobre as dificuldades que enfrenta desde o nascimento da pequena Eva, em dezembro de 2020. "Pelo fato de ter ajuda, estrutura e rede de apoio, me sentia culpada de dizer que estava cansada. Eu falava assim: 'Eu tenho ajuda, tenho estrutura. Não tenho o direito de estar cansada'. Eu sentia isso, mas era algo que era mais meu, e na verdade a minha rede de apoio foi legal. Não me senti julgada por eles. Meu maior julgamento veio de mim, mesmo. É muito doido, a pessoa não pode descansar em paz", desabafou a atriz em interação com fãs nas redes sociais.