Publicado 18/03/2022 16:58

O relacionamento de Maíra Cardi e Arthur Aguiar já esteve muitas vezes na mídia, principalmente pelo fato de a influenciadora ter divulgado as inúmeras traições por parte do ator. Com o tempo o casal se acertou e Arthur entrou para o 'BBB 22' com o objetivo de mostrar que mudou. É exatamente por causa dessa mudança que Maíra afirma não ser capaz de perdoar uma nova traição.

Em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera no YouTube, Maíra afirmou não ser ciumenta e explicou o porquê de não tolerar mais uma "pulada de cerca". "Depois que eu tive um encontro com Deus, tudo mudou, inclusive a minha aceitação com traição. Porque hoje eu entendo que a relação íntima traz uma energia espiritual gigantesca. Quando eu troco energia com alguém, tudo que a pessoa tem vem para mim. Então se a pessoa vai me trair não tem a ver com a traição em si, mas com tudo que ela vai trazer para a minha casa, para a minha vida. Então eu não aceito porque isso não faz mais sentido para mim", disse.

No momento em que descobriu as traições do marido Arthur Aguiar, Cardi pensava de uma forma diferente. Para ela, poderia haver uma traição em um relacionamento duradouro por se tratar de uma coisa "carnal". Portanto, o que a magoou foi o fato do companheiro não ter conversado com ela sobre isso. "Eu não terminei com o Arthur porque ele me traiu, eu terminei porque eu não sabia mais quem era ele. Ele foi desleal", afirmou.

Mas então, por que levar o caso ao conhecimento do público? Maíra disse que estava cansada de passar por relacionamentos abusivos e sabia que outras mulheres estavam na mesma situação. "Eu, como influenciadora, estava a fim de falar sobre o assunto. Queria mostrar que a minha casa também não era tão perfeita assim, mostrar que a 'mariazinha' que sofre, sofre igual a mim, não importa dinheiro ou beleza. Quem sabe assim a gente consegue mudar esse mundo, transformar esses homens. Porque o meu único objetivo é transformar", explicou ao dizer não se arrepende de nada e faria tudo de novo.