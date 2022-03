Virginia Fonseca e a filha, Maria Alice - Reprodução/Instagram

Publicado 18/03/2022 19:56

Rio - Virginia Fonseca aproveitou a sexta-feira (18) curtindo um banho de piscina acompanhada da filha, Maria Alice, de 9 meses. Recentemente, a influenciadora anunciou que espera o segundo filho do casamento com Zé Felipe.

Na imagem publicada no Instagram, Virginia aparece de biquíni preto e com Maria Alice no colo. "Vivendo a sexta-feira do jeito que eu amo!!!! Maria Alice representando todos nós no sol", escreveu na legenda.