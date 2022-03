Juju Salimeni - Reprodução

Publicado 18/03/2022 16:52

Rio - Juju Salimeni revelou aos seguidores que já teve seu primeiro treino na academia sem usar máscara, após o Governo de São Paulo retirar a obrigatoriedade do acessório em locais fechados . Em interação com os seguidores, na madrugada desta sexta-feira (18), compartilhou uma foto em que aparece malhando com o rosto à mostra e deu sua opinião sobre a liberação.