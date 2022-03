Carol Peixinho - reprodução do instagram

Carol Peixinhoreprodução do instagram

Publicado 18/03/2022 14:00

Rio - Carol Peixinho arrancou suspiros dos internautas ao publicar uma série de fotos de biquíni, no Instagram, nesta sexta-feira. Com um óculos diferentão, a namorada do cantor Thiaguinho esbanjou beleza e boa forma ao posar em uma praia paradisíaca. "Onde eu amo estar", escreveu ela na legenda.

Não demorou muito para os fãs da ex-participante do 'No Limite' e 'Big Brother Brasil' reagirem as imagens. "A beleza da gata", comentou um. "Maravilhosa", disse outro. "A sereia mais linda que tem", destacou um terceiro.

Os rumores de um romance entre Carol Peixinho e Thiaguinho começaram em novembro de 2021. O casal, no entanto, só assumiu o namoro no fim de fevereiro deste ano. "Minha felicidadezona de todo dia", escreveu Carol ao postar uma foto com o cantor. "Luz pra tudo que é lado! No céu, no nosso olhar, no nosso coração... E que seja sempre assim... Iluminado! Felizão com a sua luz", escreveu o pagodeiro ao postar a mesma foto.