Publicado 18/03/2022 17:34 | Atualizado 18/03/2022 17:36

Rio - Juliette surpreendeu os fãs, nesta sexta-feira (18), ao compartilhar um clique bastante ousado. Em foto publicada no Instagram, a campeã do "BBB 21" posa sorridente enquanto cobre o corpo com nada mais que uma peça de roupa, calçando botas de cano alto, tudo em cores claras. "Ueepaaa! 'Já tô até (quase) com a roupa de ir…'", brincou a cantora na legenda da postagem.

Em pouco tempo, a foto rendeu uma série de elogios para a influenciadora e fãs se derreteram nos comentários da postagem. "Que linda", declarou uma seguidora. "Perfeita demais", afirmou outro internauta. "Maravilhosa", escreveu um terceiro.



Quase um ano após vencer o "BBB 21" como um dos maiores fenômenos do reality show, Juliette Freire se prepara para rodar o Brasil em sua primeira turnê . A cantora abre sua agenda com uma apresentação no Rio de Janeiro e promete animar o público com os sucessos de seu EP autointitulado, como "Diferença Mara" e "Vixe Que Gostoso". Além da capital carioca, a ex-BBB também levará o show "Caminho" para as cidades de João Pessoa (PB), Vitória (ES), São Paulo (SP) e Recife (PE).

