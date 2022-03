Juliette Freire - Reprodução/Instagram

Juliette FreireReprodução/Instagram

Publicado 04/03/2022 09:27

Rio - Juliette Freire anunciou as datas da sua primeira turnê pelo Brasil, em publicação no Instagram, nesta quinta-feira. A vencedora do "Big Brother Brasil 21" vai levar o show "Caminho" a pelo menos cinco capitais do país: Rio de Janeiro (RJ), João Pessoa (PB), Vitória (ES), São Paulo (SP) e Recife (PE).

Na publicação, a cantora revela que novas datas da turnê "Caminho" serão anunciadas em breve. As apresentações começam no dia 26 de março, na cidade do Rio de Janeiro, onde vive atualmente. Além dos shows, os fãs também poderão adquirir o "Meet and Greet", ou seja, conhecer a artista pessoalmente para fotos. A classificação indicativa é de 18 anos.

"Meu caminho é marcado pelo improvável e enriquecido por cada encontro. A música me salva, me transporta, me liberta e agora vai ganhar mais um significado: o de celebração desse nosso elo.

Nada pode traduzir a ansiedade por esse momento. Vocês estiveram aqui a cada passo. Venham conhecer esse caminho junto comigo", disse Juliette.

Após sair do "BBB 21", Juliette lançou seu primeiro EP homônimo com cinco faixas. No mesmo ano, participou da música "Sobre" com a dupla Israel & Rodolffo. Em 2022, a paraibana foi convidada por Alok para gravar a faixa "Un Ratito", que ainda tem participação de Luís Fonsi, Lunay e Lenny Tavárez.