Thiago Soares é o destaque do Samba da FeiraDivulgação

Publicado 04/03/2022 21:54

Rio - Thiago Soares fará uma série de apresentações no Bar do Zeca Pagodinho, no Shopping Vogue Square, na Zona Oeste do Rio. O cantor e compositor leva o show do projeto audiovisual “Tava Te Esperando”, que alcançou mais de um milhão de visualizações no canal do artista no YouTube, para o local nos dias 8, 15 e 22 de março.

“Estou muito feliz com o sucesso do projeto “Tava Te Esperando”. Me diverti muito gravando e pretendo levar o mesmo clima animado para o Bar, que leva o nome do meu ídolo. Como o primeiro show será no Dia Internacional das Mulheres, não vou deixar de fora as canções românticas, pois as mulheres merecem receber muito amor.”, comenta Thiago.



No repertório, as músicas autorais “Um Só Sentimento” , “Cabaré”, “Amor de Apaixonar”, “Saudade da Minha Ex”, “Mania de Pegar Mulher” e “A Favela Venceu” estão garantidas. Vale lembrar que o cantor tem mais de 15 anos de carreira e é ex-integrante dos grupos Bom Gosto e Clareou.



Serviço:



Datas: 8,15 e 22 de março



Horário: às 20h30



Local: Bar do Zeca Pagodinho, no shopping Vogue Square



Endereço: Av. das Américas, 8585 – Shopping Vogue Square – B. da Tijuca



Telefone: (21) 3030-9097



Horários de Funcionamento:

Segunda a Quinta: 18h às 0h



Sexta: 12h às 02h



Sábado: 12h às 03h



Domingo: 12h às 0h



Faixa etária: 18 anos



*Entrada somente com máscaras e é obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação