Luísa Sonza sensualiza - Reprodução

Luísa Sonza sensualiza Reprodução

Publicado 18/03/2022 21:27

Luísa Sonza já está acostumada a arrancar suspiros por onde passa. Nesta sexta-feira (18) foi a vez de fazer isso com os seguidores do Instagram. A loira postou uma sequência de fotos usando vestido colado e empinando o enorme bumbum.

fotogaleria

Em cima de um sofá rosa, Sonza sensualiza para a câmera. Tem foto do rosto, do corpo de frente e de costas. De todos os jeitos o vestido que mescla as cores azul, verde e roxo destaca as curvas avantajadas da cantora. Para completar, na legenda ela escreveu: "Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento apaixona".

Nos comentários veio uma avalanche de elogios. "Você é surreal", "Como não apaixonar?", "Linda e gostosa", "Deusa demais" e "Perfeita", disseram os seguidores.