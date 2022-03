Paolla Oliveira - Daniel Pinheiro / Ag. News

Publicado 18/03/2022 10:01 | Atualizado 18/03/2022 10:32

Rio - Paolla Oliveira se pronunciou sobre o susto que passou com um fã de seu namorado, Diogo Nogueira, no mês passado, em entrevista à Quem. Um homem tentou invadir a casa do sambista, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e chegou a fazer ameaças ao casal. A atriz deixou claro que o caso está sendo resolvido e confessou que nunca tinha passado por uma situação semelhante.

"Está se resolvendo. As coisas acontecem, às vezes a gente acha que nem existe. Nunca tinha passado por isso, não desse jeito. Não com tantas passagens, tantas nuances, eu diria. Mas as coisas estão se resolvendo", explicou Paolla.

Entenda o caso

De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do Em OFF, e confirmadas por O DIA, Luís Mário disse que queria reaver seu celular que estaria com Paolla. Diogo, então, acabou entrando em uma discussão acalorada com o invasor, que levou um soco. Após ser retirado do local por seguranças do condomínio, o casal foi até a delegacia da Barra registrar um boletim de ocorrência para pedir uma medida protetiva contra Luís Mário.

Segundo Paolla e Diogo, o homem já vinha fazendo ameaças e perseguindo os dois, por conta de uma obsessão pelos artistas. "Ambos (Diogo e Paolla) foram até uma delegacia de polícia local para uma queixa formal e a partir desse episódio uma medida protetiva foi instaurada. As ameaças continuaram, mas o caso está sendo investigado pelos órgãos competentes", informou em nota as assessorias dos dois.

Segundo a colunista, o delegado Leandro Gontijo, titular da 16ª DP, disse que o Luís Mário já tinha acusado a atriz, na polícia, de ter furtado seu celular. "É uma pessoa que aparenta ser descompensada e a gente não o encontrou mais. Ele não tem paradeiro, pois está usando Airbnb e hotel. Chegamos a encontrá-lo em alguns hotéis, porém, não mais", afirmou Gontijo.