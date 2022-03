Diogo Nogueira e Paolla Oliveira no ensaio da Grande Rio - Daniel Pinheiro / Ag. News

Publicado 16/03/2022 21:50 | Atualizado 16/03/2022 22:19

Rio - O cantor Diogo Nogueira e a atriz Paolla Oliveira sofreram, no início de fevereiro, um grande susto. Na ocasião, um fã do sambista conseguiu entrar no condomínio em que ele mora, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e tentou entrar em sua casa.

Em nota, a assessoria do sambista disse que, durante a tentativa de invasão, o homem chegou a ameaçar o xingar o casal. "Ambos (Diogo e Paolla) foram até uma delegacia de polícia local para uma queixa formal e a partir desse episódio uma medida protetiva foi instaurada. As ameaças continuaram, mas o caso está sendo investigado pelos órgãos competentes", afirmou a assessoria do sambista.

O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca). O caso foi divulgado pela colunista Fábia Oliveira, do Em OFF, e confirmado por O DIA.

Presença na Grande Rio

Diogo, portelense e ganhador de vários sambas-enredo em sua escola do coração, aproveitou a noite e caiu no samba na quadra da agremiação de Caxias. No ensaio, o casal demonstrou todo o amor com trocas de beijos e carinhos.