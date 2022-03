Vereador de São Paulo, Renato Oliveira, é contido por policiais militares após ofensas racista a funcionário de condomínio - Reprodução

Vereador de São Paulo, Renato Oliveira, é contido por policiais militares após ofensas racista a funcionário de condomínioReprodução

Publicado 16/03/2022 21:11

Rio - A Comissão de Trabalho da Alerj notificou o condomínio Estrelas Full, localizado em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, após a demissão do supervisor operacional Izac Gomes. O funcionário havia denunciado, no dia 23 de janeiro, o vereador de Embu das Artes (SP) Renato Oliveira por ofensas racistas em uma das piscinas do conjunto residencial onde trabalhava.

A vítima foi demitida dois dias depois do ocorrido. O político chegou a ser preso, mas foi liberado em seguida. Ele responderá em liberdade pelos crimes de injúria racial e resistência à prisão. A presidente da Comissão, Mônica Francisco, não descarta a possibilidade da demissão estar relacionada à denúncia e repercussão do caso. Na ocasião, o Estrelas Full ofereceu apoio jurídico a Izac, no entanto, após o seu desligamento, o funcionário deixou de receber assistência, por isso procurou ajuda na Alerj.

Segundo Mônica, a Comissão está auxiliando a vítima no processo e também solicitou uma apuração rigorosa do Ministério Público do Trabalho. "Será esse o tipo de tratamento dado a casos de racismo? Na prática o efeito coletivo é de desencorajar a população negra a denunciar casos de racismo. Precisamos combater essa conduta desde já, educar a sociedade como um todo, que racismo não é brincadeira ou um contratempo. É crime", disse Mônica Francisco ao DIA.

Izac também foi encaminhado ao Núcleo contra a Desigualdade Racial da Defensoria Pública.

A vítima alega que em quatro anos de empresa nunca tinha recebido nenhuma advertência. Procurado, o condomínio Estrelas Full ainda não se pronunciou sobre a motivação da demissão.