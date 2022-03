Agentes da SMS-Rio em visita a imóveis na Praça Seca, na Zona Oeste do Rio, orientando moradores no combate aos focos de mosquito Aedes Aegypti, causador de doenças do grupo das arboviroses (dengue, zika e chikungunya). - Foto: Divulgação / Edu Kapps SMS-Rio

Publicado 17/03/2022 17:14

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-Rio) realizou, nesta quinta-feira (17), ações de combate à disseminação do Aedes Aegypti no bairro da Praça Seca, na Zona Oeste do Rio. O mosquito é causador de doenças do grupo das arboviroses (dengue, zika e chikungunya).



Em continuidade ao plano de promoção da saúde em pontos estratégicos da cidade, a SMS visitou na Praça Seca um total de 819 imóveis e 104 possíveis focos do mosquito eliminados pelas equipes. Somente este ano, mais de 1,5 mil imóveis já foram visitados, com mais de 200 mil criadouros de mosquitos eliminados.



Ainda foram ofertados outros serviços no local como vacinação contra covid-19, atividades do Programa Academia Carioca, orientação sobre combate ao tabagismo e saúde bucal.



Agentes da SMS-Rio, auxiliados pela Comlurb e pela Subprefeitura de Jacarepaguá, também realizaram busca, tratamento e eliminação de possíveis focos do mosquito Aedes aegypti em residências do bairro. Cerca mil pessoas participaram das atividades, além dos 100 profissionais envolvidos.



Márcio Garcia, superintendente de Vigilância em Saúde, diz que “esse é um trabalho estratégico. A baixa ocorrência dos casos de covid-19 no município do Rio, somada às altas coberturas vacinais, propiciou a retomada integral de todas ações de atenção e vigilância em saúde", ressalta Márcio.

O superintendente ainda reforça que as ações “são de grande importância, principalmente no verão, quando as chuvas e o calor favorecem o surgimento de criadouros de larvas do mosquito Aedes Aegypti”, finaliza.

Ações como esta já foram realizadas em nove bairros da cidade, incluindo Maré e Saúde e na Praça Seca, hoje. A pasta informa que estão programadas para os próximos dias, outras mobilizações semelhantes e deverão ser realizadas na Tijuca e em Sepetiba.