A vereadora de Niterói Benny Briolly (PSol) durante sessão na plenária em que foi interrompida por bolsonaristasDivulgação

A vereadora de Niterói Benny Briolly (PSOL) foi alvo de uma denúncia protocolada nesta quarta-feira (16) por um vereador da bancada bolsonarista. O parlamentar que fez o registro acusando a psolista por quebra de decoro é o mesmo que "repreendeu" divindades das religiões de matrizes africanas, durante sessão plenária na última quinta-feira (12), quando Benny defendia a instituição do dia 12 de novembro como dia de Maria Mulambo na cidade.

"A liberdade deve ser a nossa medida de atuação política. Se as regras jurássicas da política institucional não nos cabem e utilizam o racismo e o machismo para tolher nossos direitos, estamos aqui para mover as estruturas do poder. Para isso, no entanto, exigimos condições para a efetividade da democracia", afirmou Benny Briolly.

De acordo com a parlamentar, além da denúncia, a sessão plenária de quarta também foi acompanhada por apoiadores de Bolsonaro que levaram à Câmara de Niterói cartazes antivacina e contra o passaporte de vacinação. Durante a sua fala, a vereadora chegou a ser interrompida pelos gritos dos bolsonaristas, que apontavam crucifixos, imagens de santos católicos e a bandeira do Brasil, em sua direção. O grupo também reproduziu gestos feitos pelo presidente como a 'arminha' com as mãos.



A vereadora acredita que os apoiadores foram convocados por um parlamentar da casa. O vereador é o mesmo que "repreendeu" divindades das religiões de matrizes africanas, ferindo o conceito de estado laico. Não somente a vereadora foi agredida verbalmente como também os devotos das religiões que foram assistir a sessão.



"Já são duas sessões sendo xingada por bolsonarista enquanto apenas ocupo a posição que fui eleita. O pior de tudo é saber que em todo Brasil existem mulheres que sofrem essa mesma violência dentro do parlamento. Mas não iremos desistir e nem aceitar tamanho desrespeito! Respeitem nosso axé!", relata Benny Briolly.



A assessoria da vereadora informou que avalia a denúncia de quebra de decoro.