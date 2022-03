Agentes da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura do Rio (SMA-RIO) participam de ação conjunta com a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) para apreensão de animais silvestres em Padre Miguel, Zona Oeste do Rio - Divulgação / SMA-Rio

Publicado 17/03/2022 14:56

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (17), Caio César Viana de Faria, em Padre Miguel, na Zona Oeste, por tráfico de animais silvestres. A prisão ocorreu após uma denúncia e a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) ter sido acionada pela Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura do Rio, para auxiliar em uma operação contra este tipo de crime.

No imóvel de Caio Cesár, os agentes apreenderam três cobras, um lagarto-teiú e ovos diversos de cobras e de lagartixa-leopardo. O homem foi preso em flagrante e responderá por tráfico de animais silvestres. A captura, venda ou guarda de animais silvestres é crime previsto na Lei 9.605/98, no artigo 29, com pena de seis meses a um ano de prisão.