PM teve que entrar em piscina para deter vereador de São PauloReprodução

Publicado 24/01/2022 13:24 | Atualizado 24/01/2022 14:10

Rio- O vereador Renato Oliveira (MDB), presidente da Câmara Municipal de Embu das Artes, interior de São Paulo, foi detido depois de uma confusão na piscina de um condomínio em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. A confusão aconteceu no domingo (23), quando o parlamentar teria ofendido um funcionário do local com xingamentos racistas.



De acordo com testemunhas, Renato estava na piscina quando foi advertido sobre o uso de caixas de som dentro do condomínio. Ele teria iniciado uma discussão com o funcionário, passando a ofendê-lo com palavrões de cunho racial. Um policial militar precisou entrar na piscina para retirá-lo do local.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, policiais aparecem tentar fazer com que o homem saia da piscina. Mostrando resistência e bastante alterado, as imagens mostram que foi necessário que um PM entrasse piscina e segurasse o parlamentar para tentar contê-lo, enquanto ele diz que não fez nada e fala palavrões.



Em seguida, ele é retirado da piscina com a ajuda de mais um PM e é levado à força para a delegacia. Renato Oliveira é conduzido para fora e chega a chutar um policial que o segura pelo braço. No vídeo, os moradores aplaudem a ação da polícia.



Em nota, a Polícia Militar afirma que foi acionada, o vereador resistiu à prisão e foi conduzido para a 32ª DP (Taquara) e liberado em seguida. Ele responderá em liberdade pelos crimes de injúria racial e resistência à prisão. De acordo com a Polícia Civil, o inquérito vai ser encaminhado para a Justiça.

O político se defendeu dizendo que não ofendeu o funcionário. Em nota publicada pelo G1, ele afirmou que iria processar o funcionário por denunciação caluniosa.



Leia a nota da PM na íntegra:



A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, no domingo (23/01), policiais militares do 18ºBPM (Jacarepaguá) foram acionados para verificar ocorrência envolvendo relato de princípio de tumulto em um condomínio localizado no bairro de Jacarepaguá, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. No local, uma pessoa relatou que outra pessoa teria cometido injúria por preconceito. As partes e testemunhas foram conduzidas para a 32ª DP.