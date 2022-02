Na primeira etapa, serão recuperadas a Cidade das Crianças e as quadras poliesportivas - Fabio Costa/Agência O Dia

Rio - A Secretaria Municipal de Conservação do Rio (Seconserva) iniciou nesta quarta-feira (16), as obras de revitalização do Parque do Flamengo, que vai do Centro à Zona Sul do Rio. Os trabalhos serão realizados em quatro etapas e, na primeira, serão recuperados o espaço infantil conhecido como Cidade das Crianças e as quadras poliesportivas. A previsão de conclusão das obras é para o início do segundo semestre.

"A gente tem uma cidade que passou quatro anos sem qualquer tipo de manutenção. É uma cidade quase a ser reconstruída. É óbvio que a gente intensifica esse trabalho agora, depois de um ano de muitos ajustes para organizar a casa. O Aterro do Flamengo é um dos orgulhos, dos símbolos dessa cidade, é um parque tombado que serve de área de lazer para muita gente. É um parque muito democrático e está em um estado de abandono muito grave. Vamos recuperar o Aterro do Flamengo e devolvê-lo com qualidade à população", disse o prefeito do Rio, Eduardo Paes.Na fase inicial, também serão feitos outros serviços, como a recuperação de pisos em pedras portuguesas, saibro e concreto; manutenção de balizadores, guarda-corpos e grampos de proteção para calçadas; plantio de grama e reposição de bancos e mesas em concreto. Paralelamente, foi firmado um contrato exclusivo para a reforma dos campos de grama sintética."Há mais de dez anos o Parque do Flamengo não passava por uma revitalização desse porte. O restauro da Cidade das Crianças, por exemplo, atende a um pedido antigo da população e devolve uma área de lazer que marcou a infância de muita gente", destacou a secretária de Conservação, Anna Laura Valente Secco.As próximas fases da revitalização incluem a restauração do Coreto Estrela e a manutenção dos pavimentos da ciclovia e da pista de skate. Também estão previstas a recuperação do entorno do Monumento a Estácio de Sá, do Museu Carmem Miranda, do Pavilhão Japonês e do anfiteatro, bem como das passagens subterrâneas da Avenida Rui Barbosa e das ruas Tucumã e Dois de Dezembro. Na altura do Museu de Arte Moderna, serão recuperados o Jardim de Ondas e o espelho d’água em frente ao museu.A iluminação do Aterro do Flamengo também passou por revitalização, por meio do programa Luz Maravilha, uma Parceria Público-Privada (PPP) que vai modernizar todos os pontos de iluminação do município até dezembro de 2022. Os pontos da Avenida das Nações Unidas e das avenidas da Praia de Botafogo e da Praia do Flamengo já foram totalmente contemplados, assim como as luzes da ciclovia.As passagens subterrâneas, as orlas do Flamengo e de Botafogo, além da ciclovia de Botafogo também serão beneficiadas pelo programa. No momento, a iluminação do acesso às passagens subterrâneas está em processo de modernização. A iluminação dos pontos do Aterro, principalmente das passagens subterrâneas, será modernizada com projeto para minimizar os danos causados pelo vandalismo. Os pontos de luz do Aterro já são de LED."Iniciar a nova fase da Subprefeitura da Zona Sul com as obras de recuperação do Parque do Flamengo é motivo de alegria e de responsabilidade. Essa é uma demanda antiga e a nossa gestão está empenhada em devolver para a população o parque, que também é símbolo da paisagem e referência para moradores e turistas. Tenho a certeza de que o Parque do Flamengo voltará a ficar lindo, conservado e motivo de orgulho para todos nós", declarou o subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle.Idealizado por Lotta de Macedo Soares, o Parque do Flamengo, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), é considerado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. O projeto paisagístico é de Roberto Burle Marx e a concepção urbanística, de Affonso Eduardo Reidy. O Aterro do Flamengo é conhecido por ser um dos maiores complexos de lazer da cidade, com uma área que vai do Aeroporto Santos Dumont, no Centro, até o início da praia de Botafogo, passando pelos bairros da Glória e do Flamengo. O espaço costuma ser procurado para a prática de esportes como caminhada, corrida, bicicleta, skate e patins. As pistas do Aterro ficam fechadas aos domingos, das 7h às 18h.