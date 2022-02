Oscar Bolão foi internado duas vezes desde o fim de janeiro - Divulgação

Oscar Bolão foi internado duas vezes desde o fim de janeiroDivulgação

Publicado 16/02/2022 12:28

Rio - Oscar Bolão, um dos maiores nomes da percussão brasileira e ícone da MPB, morreu, na manhã desta quarta-feira (16) aos 68 anos, no Rio de Janeiro. O músico, que fez parte da carreira de ícones como Elis Regina e Ney Matogrosso, estava internado em estado grave, desde o dia 6, no CER Leblon. A causa da morte não foi divulgada.

Oscar já havia sido internado, no mesmo hospital, no dia 29 de janeiro, após testar positivo para a covid-19, mas foi liberado 5 dias depois. No entanto, no dia 6, o artista deu entrada no CER Leblon novamente, desta vez em estado grave, com um quadro de infarto e infecção. Bolão permaneceu no hospital desde então, vindo a falecer 10 dias após dar entrada na unidade.

Durante sua internação, diversos artistas e amigos se manifestaram nas redes sociais, torcendo pela recuperação do baterista. As mensagens e sentimentos também se espalharam pelas redes após o falecimento do artista. O músico Carlos Malta publicou, em suas redes sociais, um texto homenageando a trajetória de Bolão, destacando sua influência na música brasileira.