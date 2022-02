Chuva que atingiu Petrópolis deixou rastro de destruição na cidade, com centenas de deslizamentos e dezenas de mortos - REPRODUÇÃO REDES SOCIAIS

Publicado 16/02/2022 12:05 | Atualizado 16/02/2022 13:18

Rio - O prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, foi às redes sociais pedir para que a população da cidade evite sair de casa, e só se locomova em caso de extrema necessidade - como, por exemplo, se houver risco de desabamento na residência. A chuva que caiu na tarde de terça-feira (15) deixou um rastro de destruição na Cidade Imperial: são dezenas de mortos e inúmeras pessoas desaparecidas.

"Estamos no ginásio da UCP (Universidade Católica de Petrópolis), onde fizemos uma central de equipamentos, caminhões, tratores que será necessário para dar uma resposta e devolver a normalidade. Estamos pedindo para você evitar de sair de casa, evitar de circular. Estamos vendo que a cidade perdeu a capacidade de mobilidade urbana. A gente precisa muito, nesse momento, das pessoas saírem de casa somente se for necessário, para gente atuar. Serão dias difíceis", afirmou Bomtepo.

A Prefeitura de Petrópolis decretou luto oficial de três dias, e tem recebido auxílios do governo do estado e de outras prefeituras no resgate das vítimas e na reconstrução local. Em agenda pública na manhã desta quarta-feira (16) no Parque do Flamengo, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, lamentou a tragédia e disse que a estrutura da capital fluminense está disponível para Petrópolis.

"Estamos aqui prontos para o que precisar. Eu e o prefeito de Petrópolis estamos em contato permanente. Ele e o governador sabem que qualquer coisa que for para ajudar a população de Petrópolis, a gente vai fazer. Petrópolis é uma cidade que está no coração de todos nós. Portanto, meu abraço, meu carinho, minha solidariedade ao povo de Petrópolis. Eu tenho certeza que a gente vai superar mais essa", afirmou Paes.