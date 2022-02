O Diário de Notícias, de Portugal, lembrou que Petrópolis foi residência oficial da corte imperial e mencionou a busca por desaparecidos - REPRODUÇÃO INTERNET

Publicado 16/02/2022 13:14 | Atualizado 16/02/2022 13:20

Rio - A tragédia em Petrópolis que deixou dezenas de mortos e ainda vários desaparecidos entristeceu o Brasil, e também teve repercussão mundial. Alguns dos principais jornais dos Estados Unidos e da Europa deram espaço em seus portais ao episódio.

O diário britânico Daily Mail falou da 'busca desesperada por sobreviventes' após 'enchentes e deslizamentos varrerem ponto turístico' do estado do Rio de Janeiro. As ruas centrais da cidade, onde ficam o Museu Imperial e o Palácio de Cristal, ficaram completamente inundadas - mais de dez corpos foram encontrados no trecho, durante a madrugada desta quarta-feira (16).

O jornal norte-americano Washington Post diz que Petrópolis foi atingida por um 'dilúvio' com 'inundações devastadoras'.

O Le Monde, principal jornal da França, lembrou que alguns pontos da cidade "receberam um volume de água esperado para todo o mês de fevereiro". Já o português Diário de Notícias lembrou que Petrópolis foi a região de residência da antiga corte imperial, e que equipes de busca e salvamento tentam localizar "potenciais vítimas".