Latrel tem tatuado no peito um fuzilDivulgação

Publicado 17/03/2022 17:20 | Atualizado 17/03/2022 17:43

Rio - Nem o colar de quartzo com figa pode proteger o miliciano Rodrigo dos Santos, conhecido como Latrel, de ser localizado pela força-tarefa da Polícia Civil do Rio. Apontado como braço direito de Zinho, chefe da maior milícia do Estado do Rio, ele foi preso na capital paulista na tarde desta quinta-feira, dia 17.

Para se hospedar no local, Latrel utilizou uma identidade falsa em nome de Jefferson Ferreira Santana de Almeida. O documento é muito similar aos expedidos pelo Detran-RJ.

A sua localização ocorreu através de dados de inteligência da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM). Também participaram a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), Polinter, Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), e a polícia paulistana.

Tatuagem e amizade com 'Frango'

Latrel é originário da milícia de Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Ele já se sentou no banco dos réus e foi identificado por moradores pelas tatuagens que utilizava, de acordo com um depoimento que consta na 3ª Vara Criminal.

Hoje, ao ser preso, a polícia fotografou a tatuagem que o miliciano ostenta no peito: a de um fuzil com a frase 'Carrego a glória e a dor de viver do meu jeito'.

Em 2019, a justiça absolveu Latrel pelo homicídio de um homem, que seria usuário de drogas, após o mesmo se envolver com sua ex-namorada, de acordo com a denúncia. A vítima chegou a contar a amigos que era perseguida por Latrel e Frango, sendo obrigada, pelo menos uma vez, a engolir a maconha que carregava consigo. O relato foi dado por testemunhas. No tribunal, a mulher apontada como ex-namorada negou o relacionamento com ambos. O juiz decidiu pela absolvição por falta de provas.

Frango é Rafael Rodrigues de Souza, miliciano que foi preso em novembro passado pela mesma força-tarefa, ocasião em que tentou fugir pulando de uma janela localizada a 9 metros do chão. Juntos, Frango e Latrel são apontados como responsáveis pelas últimas guerras travadas contra a milícia de Danilo Dias Lima, o Tandera, rival de Zinho.