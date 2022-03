Bombeiro participava de treinamento no Parque da Pedra Branca, em Campo Grande, quando passou mal - Reprodução Redes Sociais

Bombeiro participava de treinamento no Parque da Pedra Branca, em Campo Grande, quando passou malReprodução Redes Sociais

Publicado 16/03/2022 20:08 | Atualizado 16/03/2022 20:12

Rio - Familiares, amigos e colegas de farda do cadete do Corpo de Bombeiros Gabriel Lourenço da Silva Cordeiro, de 24 anos, participaram, no fim da tarde desta quarta-feira, da despedida ao militar no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste. O bombeiro passou mal durante um treinamento da corporação no Parque Estadual da Pedra Branca, na segunda (14) , foi levado às pressas para hospital, mas faleceu na madrugada desta quarta-feira.

"O que ele quer ver é todos vocês formados se tornando oficiais. Esse era o sonho dele e eu tenho certeza que onde vocês estiverem ele vai estar com vocês. Ele ama vocês e eu tenho certeza que vocês também amam muito eles", disse o pai aos colegas de curso de Gabriel, durante o sepultamento.

Gabriel fazia parte de uma turma que realizava o reconhecimento da área do Parque da Pedra Branca, em Campo Grande, Zona Oeste, quando passou mal. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele recebeu os primeiros socorros ainda no local, foi entubado pela equipe médica e encaminhado, na sequência, via helicóptero para o CTI do Hospital Central Aristarcho Pessoa (HCAP), no Rio Comprido.

Apesar da nota, amigos de Gabriel teriam dito que o socorro ao cadete demorou e que ele e seus colegas estavam sendo submetidos a exercícios sem a permissão de se alimentar ou beber água. O Corpo de Bombeiros, contudo, garantiu que não houve nenhum impedimento para a alimentação. A corporação disse ainda que um café da manhã foi oferecido aos cadetes antes do treinamento, além do fato de eles terem sido abastecidos de alimentos para o percurso.

"A marcha prevê paradas estratégicas para repouso, alimentação e hidratação dos militares, sob supervisão de instrutores. O suprimento de água é liberado durante a marcha, respeitando as necessidades de cada militar", disse em nota.

Uma sindicância foi aberta pela corporação para investigar as causas da morte de Gabriel durante o treinamento.

Outro militar morto em treinamento



Continua após a publicidade Um soldado recém-formado do Exército Brasileiro também morreu, na madrugada da última sexta-feira (11) , após um treinamento no quartel do 1º Batalhão de Polícia do Exército (PE), na Tijuca, Zona Norte do Rio, realizado no dia anterior (10) . De acordo com a família, Pedro Henrique Pereira dos Santos, de 18 anos, passou mal durante os exercícios físicos, teve convulsões. Ele foi socorrido para o Hospital Central do Exército (HCE), em Benfica, onde foi intubado, mas acabou não resistindo.Continua após a publicidade

Primo do jovem, Clayton Lourdes, esteve no hospital e disse que ele não tinha nenhum problema de saúde que justificasse a morte. O pai do jovem, o taxista Flávio Roberto dos Santos também enfatizou que a saúde do filho sempre foi boa e que ele não tinha problemas.

"O Pedro nunca teve nada, nada, nada. Ele sempre foi um garoto saudável, quieto, na dele. Quando ele decidiu que queria entrar para o Exército, começou a fazer exercício físico, flexões, malhava. É muito triste tudo isso".