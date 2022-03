Evento aconteceu na tarde desta quarta-feira em Coelho Neto - Prefeitura do Rio / Divulgação

Evento aconteceu na tarde desta quarta-feira em Coelho NetoPrefeitura do Rio / Divulgação

Publicado 16/03/2022 18:43

Rio - Nesta quarta-feira (16), a Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher comemorou o primeiro aniversário do projeto Mulher Cidadã, levando serviços da Prefeitura do Rio, oficinas de capacitação e cadastramento para vagas de emprego. O evento foi na Vila Olímpica Clara Nunes, em Coelho Neto, Zona Norte da cidade, e contou com a participação de mais de 300 moradores da região.

A Secretaria da Mulher fez 21 inscrições em diferentes oficinas de capacitação. Ao todo, 62 mulheres aprenderam sobre a criação de diferentes turbantes e estamparias. A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda cadastrou 138 currículos das moradoras e inscreveu dez para se tornarem revendedoras de produtos a domicílio. A Secretaria Municipal de Saúde realizou 58 atendimentos. A van do 1746 também registrou as solicitações dos moradores.

O projeto Mulher Cidadã é um programa que oferece capacitações por meio de oficinas ministradas por voluntárias. Realizado em parceria com outras Secretarias, as oficinas acontecem nos seguintes equipamentos da Prefeitura do Rio: Vila Olímpica Clara Nunes, Museu do Amanhã, e Centro Esportivo Miécimo da Silva.

Para o mês de março, ainda estão programadas três oficinas: Trança Nagô, 18, Primeiros Socorros, 25, e Turbante, 30. Para participar, basta fazer a inscrição no link: https://bit.ly/inscricoesmulhercidada