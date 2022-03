Crime aconteceu na Rua Haddock Lobo, no Centro do Rio - Google / Reprodução

Publicado 16/03/2022 17:25 | Atualizado 16/03/2022 18:37

Rio - Um homem, identificado como João Afonso da Silva Neto, de 41 anos, foi baleado na tarde desta quarta-feira (16), na Rua Haddock Lobo, no bairro do Estácio, Zona Central da cidade. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atingida por dois criminosos em uma motocicleta após sacar dinheiro em uma agência bancária da região.

Equipes do 4°BPM (São Cristóvão) estiveram no local, mas os bandidos conseguiram fugir. A PM não informou se a dupla conseguiu levar algum pertence de João.

Ainda segundo a corporação, o rapaz foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Procurada pelo DIA, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) afirmou que o estado de saúde da vítima é estável.