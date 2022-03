Homem foi detido em casa e não resistiu à prisão - Reprodução

Homem foi detido em casa e não resistiu à prisãoReprodução

Publicado 16/03/2022 16:34

Rio - A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (16), um homem acusado de estupro e roubo, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Agentes da 34ª DP (Bangu) cumpriram um mandado de prisão temporária pelos crimes contra Luiz Cláudio Emir Reis Salviano, expedido pela 1ª Vara Criminal de Bangu, que foi detido em casa e não resistiu à prisão.



De acordo com a distrital, em 20 de novembro do ano passado, Luiz Cláudio abusou sexualmente de uma mulher em um terreno baldio próximo a um motel em Bangu, por volta das 5h30. O acusado ainda roubou os pertences da vítima e a deixou nua no local. Ela precisou ser socorrida pela Polícia Militar. Durante as investigações, Luiz atacou outra mulher da mesma forma e atentou contra a vida de uma travesti a facadas, no local onde ela trabalhava.

Após os crimes, o acusado foi submetido a reconhecimento presencial pelas vítimas de roubo e estupro, e acabou sendo reconhecido por todas elas. A prisão do criminoso foi decretada na última segunda-feira (14). Ele já havia sido preso anteriormente por roubo e se apresentava à Justiça mensalmente. Contra ele há acusações de roubo, dois crimes de estupro e tentativa de homicídio. Luiz será encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) onde ficará à disposição da Justiça.