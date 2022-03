Leonardo Costa Mendes Nogueira admitiu que agrediu o motorista em um momento de desespero - Divulgação

Publicado 16/03/2022 15:52

Rio - A defesa de Leonardo Costa Mendes Nogueira, de 18 anos, que agrediu um motorista de ônibus idoso, no Méier, Zona Norte do Rio, afirma que o rapaz "perdeu a cabeça em um momento de desespero". De acordo com Itamar Ribeiro de Carvalho, advogado do rapaz, ele não utilizou um soco inglês no momento da agressão. Nogueira vai responder, em liberdade, por lesão corporal.

"Ele viu o carro prensado, a porta não abria, a esposa dele não podia sair do carro. Então, como é muito jovem, não tem o equilíbrio de nós um pouco mais velhos, perdeu a esportiva. Ao encarar o motorista ele afirmou que este estava com um sorriso sarcástico, infelizmente, agrediu o motorista", explicou o advogado.

Ainda conforme o advogado, o jovem está com um ferimento na mão e foi encaminhado para exame de corpo delito: "Então, isso prova que ele usou apenas a mão para agredir o motorista. Foi um ato impensado dele. Infelizmente, algumas vezes, os jovens não sabem se controlar em um momento como esse".

Segundo o advogado, o rapaz contou que quando eles entraram na curva o motorista imprensou o carro dele, não o deixou passar e foi arrastando o veículo, justamente, do lado da esposa dele. A defesa alegou ainda que o carro teve grande prejuízo e que Nogueira se desesperou pois pensou que poderia ter ocorrido "algo muito pior” se o motorista do ônibus arrastasse o veículo.

Companheira de Nogueira, uma adolescente de 15 anos, contou na 23ª DP (Méier) que eles seguiam para levar o filho de um ano para creche no carro que estava em uma oficina para ser vendido. O rapaz tem uma oficina mecânica e uma revenda de carros junto com o pai dele. Leonardo contou que, ao perceber que estava sendo perseguido por pedestres e passageiros do ônibus, depois da agressão, fugiu para casa dele.

A agressão ao motorista do ônibus, da linha 476 (Méier-Leblon), ocorreu na manhã desta terça-feira (15). A vítima, Luis Carlos Ribeiro, de 69 anos, precisou levar catorze pontos no rosto. Ao registrar ocorrência nesta quarta-feira (16), o motorista estava com o rosto enfaixado e inchado. Ao proteger a cabeça na hora da agressão, a vítima também sofreu ferimentos nos braços. Ele contou que o carro de passeio forçou uma passagem no trânsito engarrafado e o ônibus acabou colidindo com o veículo. O caso aconteceu na Rua Rio Grande do Sul, no Méier.