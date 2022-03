Empresário Diogo Archanjo foi o idealizador do projeto - Divulgação

Publicado 16/03/2022 15:18 | Atualizado 16/03/2022 17:04

Rio - O Leblon, bairro localizado na Zona Sul do Rio, já foi cenário de cinema, novela e enredo para músicas. Agora, em comemoração aos seus 110 anos, será palco de um novo projeto: Leblon NoZap. Com versões em português e inglês, será possível encontrar diversas informações sobre o bairro por meio de uma conversa no Whatsapp pelo contato 99972-1022. O lançamento será nesta quinta-feira (17), às 18h30, no Clube Associação Atlética Banco do Brasil (ABBB), na Lagoa.



Inspirado nas antigas páginas amarelas, o empresário Diogo Archanjo criou essa iniciativa que funciona como um guia de bairros, começando pelo Leblon. Nele, haverá informações sobre estabelecimentos comerciais, linhas de metrô e ônibus, escolas públicas, igrejas, postos de saúde, serviços profissionais e autônomos, ofertas do dia, noticias do dia, previsão do tempo, além de um banco de empregos que recebe e disponibiliza currículos.

"O morador do Leblon vai ter uma facilidade na comunicação, tendo em vista que hoje é muito mais fácil utilizar o Whatsapp para buscar e enviar informações. Então, ele vai ter uma plataforma que já é comum na vida dele, não vai precisa ter aplicativo do bairro, jornal, site do bairro. Somente o Whatsapp, onde ele já fala com a família e os amigos. É só mandar um 'oi' e buscar todas as informações do bairro dele, como se fossem as páginas amarelas. Também vai poder informar alguma demanda", disse o empresário Diogo Archanjo.

O Leblon NoZap também terá um setor de queixas e denúncias que serão enviadas diretamente para os órgãos competentes. O idealizador do projeto também explicou como funciona esse mecanismo. "Você escolha sua queixa ou denúncia e aí temos um direcionamento no software que vai direto para um canal responsável em parceria com a Ama-Leblon (Associação de Moradores e Amigos do Leblon). Então, tem a Prefeitura, a parte de segurança... É encaminhado direto ao órgão responsável que atua ali no Leblon."

O objetivo é se expandir para outros bairros e chegar em cidades de todo Brasil. Na Zona Oeste, a ferramenta Recreio NoZap funciona da mesma maneira para os moradores do bairro. Outra cidade beneficiada pelo projeto é Macaé. "O plano é fazer Brasil todo, se possível. Imagina ir para uma cidade no Nordeste e se deparar com alguma comunicação de que ela tem, por exemplo, 'Pipa NoZap'. Você manda um 'oi' e pronto. Vê todo o comércio, entende como funciona toda a cidade. Fica com sua vida resolvida", detalhou Diogo.

A iniciativa é da empresa NoZap, em parceria com a Ama-Leblon e o Instituto Coalizão Rio.