Publicado 17/03/2022 00:00

Os usuários dos trens mais uma vez viveram situação de risco com o descarrilhamento de um trem na Central do Brasil. Como se falar em aumento com o péssimo serviço prestado?

Alguém precisa ser responsabilizado pelo descaso com as doações para as centenas de famílias que foram afetadas pelas chuvas de Petrópolis. É uma montanha de roupas e sapatos que, infestados de ratos e baratas, serão inutilizados pela má conservação. Um absurdo completo que precisa de resposta.